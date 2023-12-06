Российский боец UFC объяснил, почему выходит на ринг под флагом другой страны

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян в интервью на YouTube-канале MMAFightingonSBN признался, что ему нравится жить в России.

«Мне нравится жить в России, люблю эту страну. Провел там всю свою жизнь. Но я армянин, флаг Армении подходит мне больше. Всегда говорю, что я российский боец, представляющий Армению», — сказал Царукян.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету российского бойца 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

18 июня Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

Ранее Царукян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC.