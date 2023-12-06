Ведущая «Матч ТВ» назвала своего мужа-футболиста мужчиной мечты

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина рассказала о положительных качествах своего мужа, футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна. Ее слова передает Sport24.

«Считаю, мне очень повезло! Может быть, в жизни мне улыбнулась удача. Он самый верный человек. Всегда отвечает за свои слова, несмотря ни на что: если сказал, что позвонит, значит, позвонит; если сказал, что сделает, — разобьется, но сделает. Любая женщина мечтает о таком мужчине. Могу сказать: я очень счастлива, что он мой муж. И я часто ему об этом говорю», — сказала Ромашкина.

В конце октября 2023 года Ромашкина и Тикнизян стали мужем и женой. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

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