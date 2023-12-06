Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КХЛ случилась новая отставка

«Сибирь» объявила об увольнении Немировски с поста главного тренера клуба

close
100%
TheAHL/Wikimedia

Пресс-служба новосибирской «Сибири» на официальном сайте объявила об увольнении Дэвида Немировски с поста главного тренера.

Причиной для увольнения канадского специалиста стали неудовлетворительные результаты по ходу нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нас категорически не устраивает текущий спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность исправить ситуацию. Каждый матч на счету. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в клубе второй год и хорошо знает игроков», — заявил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

После 40 матчей в регулярном сезоне новосибирский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка. Всего команда одержала 17 побед и потерпела 23 поражения.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал второй звездой матча с «Калгари».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами