В КХЛ случилась новая отставка

Пресс-служба новосибирской «Сибири» на официальном сайте объявила об увольнении Дэвида Немировски с поста главного тренера.

Причиной для увольнения канадского специалиста стали неудовлетворительные результаты по ходу нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нас категорически не устраивает текущий спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность исправить ситуацию. Каждый матч на счету. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в клубе второй год и хорошо знает игроков», — заявил генеральный директор клуба Кирилл Фастовский.

После 40 матчей в регулярном сезоне новосибирский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка. Всего команда одержала 17 побед и потерпела 23 поражения.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал второй звездой матча с «Калгари».