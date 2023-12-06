Фигурист Малинин планирует исполнить четверной аксель

Американский фигурист Илья Малинин намерен исполнить четверной аксель в произвольной программе в финале Гран-при, который состоится с 7 по 9 декабря в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.

На тренировочном прокате перед короткой программой Малинин трижды заходил на четверной аксель — две попытки оказались успешными, на одном из них спортсмен допустил ошибку и упал.

18-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре 2022 года он впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Алина Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания.