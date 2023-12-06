Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костомаров сравнил свою болезнь с концом света

Костомаров признался, что ампутация конечностей стала для него страшным ударом

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в рамках проекта «VK Лекторий» сравнил начало своей болезни с концом света. Его слова приводит ТАСС.

«То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть я ничего и не понимал. Просто заснул на долгое время, был в коме, и страшные события, которые со мной произошли, переживали больше всего мои родные и близкие — все, кто меня любит. Спасибо моей жене и моей маме, родным и близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они, все, что они перенесли, — страшные события.

Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом. Я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук. Это был страшный удар, после которого я долгое время задавал вопросы: для чего, почему. Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, найдем возможность жить дальше», — заявил спортсмен.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Костомаров сообщил о подготовке к операции по протезированию руки.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий