Костомаров сравнил свою болезнь с концом света

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в рамках проекта «VK Лекторий» сравнил начало своей болезни с концом света. Его слова приводит ТАСС.

«То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть я ничего и не понимал. Просто заснул на долгое время, был в коме, и страшные события, которые со мной произошли, переживали больше всего мои родные и близкие — все, кто меня любит. Спасибо моей жене и моей маме, родным и близким. Ту боль, которую я не ощущал, ощущали они, все, что они перенесли, — страшные события.

Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом. Я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук. Это был страшный удар, после которого я долгое время задавал вопросы: для чего, почему. Помогла поддержка любимой жены, которая сказала, что мы выберемся из этого ущелья и болота, найдем возможность жить дальше», — заявил спортсмен.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Костомаров сообщил о подготовке к операции по протезированию руки.