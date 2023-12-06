Арбитры отказались работать на матчах чемпионата Греции по футболу

Арбитры и официальные представители на матчах объявили об отказе работать на играх чемпионата Греции по футболу из соображений безопасности. Судьи составили письмо и направили его Центральному судейскому комитету и Греческой футбольной ассоциации. Об этом сообщает ESPN.

«В последние годы греческие и иностранные арбитры были постоянной мишенью, боксерской грушей и козлами отпущения. Издевательства, угрозы, физические и словесные нападения… Это лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.

В результате cудьи и аccиcтенты в Cуперлиге решили не обcлуживать ни один матч, начиная c 14-го тура, пока уcловия не cтанут подходящими для нашей cобcтвенной безопаcноcти. Этим дейcтвием мы cтремимcя защитить cебя и cвои cемьи», – говоритcя в текcте.

Отмечается, что последней каплей в ситуации с бойкотом стали инциденты с поджогом дома и магазина Андреаса Гамариса в ноябре и угрозами в адрес Тасоса Папапетру и его семьи после матча «Волос» — «Олимпиакос» (2:2) в декабре.

Также сообщается, что арбитры попросили о встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее стало известно, что на Евро-2024 будут использовать мяч с новой технологией.