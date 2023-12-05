Российскому спортсмену отказали в нейтральном статусе из-за лайков постов с Z-символикой

Российский велогонщик Данила Бурлаков не смог получить нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI) для выступления на международных турнирах из-за службы в спортроте ЦСКА. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсмена Владимир Хозов.

«После того, как спортсмен подал заявку, ему пришел ответ от UCI, в котором находились скриншоты из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где он лайкнул два поста с Z-символикой. Кроме того, они в интернете нашли информацию о том, что Бурлаков имеет принадлежность к ЦСКА.

Данила отправил в ответ копию восьмой страницы военного билета, где указан срок окончания срочной военной службы. После того, как Бурлаков все предоставил, ему отказали в получении нейтрального статуса по совокупности причин», — сказал Хозов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее Губерниев поддержал выступление россиян на международных турнирах в нейтральном статусе.