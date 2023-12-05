Губерниев назвал идиотами тех, кто радуется победе сборной России над Кубой

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе футбольной сборной России в товарищеском матче с Кубой. В интервью «Газете.Ru» он отметил важность того, что у российской команды есть соперники, добавив при этом, что радоваться разгрому кубинцев могут только идиоты.

«Надо радоваться тому, что мы хоть с кем-то играем. Радоваться такой победе над кубинцами могут только идиоты — с учетом сопутствующих обстоятельств вроде покупки бутс в «Спортмастере» и остальных нюансов. А вот предыдущие две игры, с Камеруном и с Кенией, были гораздо более информативны. Но нам выбирать не приходится. Мы играем, с кем есть возможность, и спасибо соперникам, что так или иначе они откликаются. УЕФА запретил играть нашим детям — ну о чем тут говорить? Сначала они разрешили, а потом поддались давлению», — сказал Губерниев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун(1:0) и Кубу (8:0).

В сентябре футболисты сборной России до 23 лет провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В июне запланированный сбор не состоялся.

Ранее Губерниев заявил, что переживает за судьбу фигуристки Валиевой.