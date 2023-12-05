Губерниев об Играх дружбы: альтернативы Олимпиаде быть не может

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) к международным спортивным федерациям игнорировать Всемирные игры дружбы, которые должны пройти в России в 2024 году. В интервью «Газете.Ru» Губерниев выразил мнение, что МОК чувствует давление со стороны России, добавив при этом, что Игры дружбы не могут быть альтернативой Олимпиаде.

«Мы говорим о том, чтобы россияне могли выступать. Альтернативы Олимпиаде быть не может, не нужно многого на себя брать. Мы просто в сложившихся условиях пытаемся создать что-то свое. Конечно, теперь МОК чувствует давление с нашей стороны, потому что мы перехватываем инициативу. Это касается клубного биатлонного турнира — да, китайцы не приехали, но турнир был прекрасным. Это касается и многих других соревнований. Еще раз хочу отметить: раз к нам не прислушались, будем идти своим путем и иначе доказывать свою спортивную самоидентичность», — сказал Губерниев.

Проведение Игр дружбы запланировано 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта — олимпийских и неолимпийских. Кроме того, по двум видам спорта пройдут выставочные турниры.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Губерниев поддержал выступление россиян на международных турнирах в нейтральном статусе.