«Рубин» нарушил регламент РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что орган рассмотрит выступление игроков казанского «Рубина» в несогласованной Российской премьер-лигой (РПЛ) форме в матче 17-го тура чемпионата страны с московским «Динамо». Его слова приводит ТАСС.

Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0. Гости сыграли в комплекте полностью зеленого цвета, «Динамо» сыграло в синей форме.

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы «Рубина». Это значит, что команде не согласовали форму зеленого цвета, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, лига не согласовала зеленую», — заявил Григорьянц.

«Динамо» после 17 туров набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы располагаются на восьмом месте, имея в активе 25 баллов. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

В следующем туре московский клуб в гостях сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» — с калининградской «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

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