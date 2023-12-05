Олимпийский чемпион заявил, что санкции здорово ударили по российским биатлонистам

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии Legalbet подтвердил слова чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова, что у российских спортсменов заканчиваются патроны для выступлений на соревнованиях.

«Слова Бабикова — правда. В этой части санкции очень здорово ударили. Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в России. Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъемными.

У нас же остался только Климовский завод, который делает биатлонные патроны. К сожалению, их качество оставляет желать лучшего. Не ясно, что с этим делать. Возможно, здесь стоит вмешаться государству. Спортсмены страдают, альтернативы нет. Это проблема», — заявил экс-биатлонист.

4 декабря Антон Бабиков в эфире «Матч ТВ» признался, что у российских биатлонистов заканчиваются патроны. Им приходится буквально стрелять «какими-то остатками» и «тем, кто что найдет».

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее на Украине призвали поддержать отстранение российских спортсменов.