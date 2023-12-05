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Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Джикия нужен клубу

Экс-глава «Локомотива» Наумов заявил, что Джикия точно усилит команду

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слухи о возможном переходе защитника столичного «Спартака» Георгия Джикии в стан «железнодорожников». Своим мнением он поделился с Legalbet.

«На сегодняшний день центр обороны — самая проблемная зона у «Локомотива». Я не очень верю в пару Морозов-Фассон.

Поэтому в ближайшее трансферное окно «Локомотиву» нужно будет в первую очередь работать над усилением центра обороны. Ведутся разговоры о том, что Джикия может вернуться. Он же локомотивец, у нас в «Казанке» играл. Центральную зону Джикия точно усилит. Для «Локомотива» это будет очень хороший трансфер», — заявил Наумов.

Джикия является воспитанником «Локомотива», но за основную команду не играл. Агент игрока Вадим Шпинев подтвердил интерес красно-зеленых к своему клиенту.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

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