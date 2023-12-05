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На Евро-2024 будут использовать мяч с новой технологией

The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч, который сообщит об игре рукой

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@UEFAcom_ru/twitter.com

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает сообщает The Times.

В него будет встроен специальный микрочип, который вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела игрока. Картинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) определить, куда именно попал мяч.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

Действующим победителем Евро является Италия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее в Африке футбольный матч начался с исполнения гимна России.

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