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Футболист «Рубина»: сказал Слуцкому: «Ну вы и расист»

Форвард «Рубина» Фамейе вспомнил забавный случай со Слуцким на тренировке

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе в интервью Sport24 рассказал, как над ним шутил экс-наставник казанского клуба Леонид Слуцкий.

«Слуцкий целиком про позитив. Все время смеется. Даже если ты в печали, Слуцкий поднимет настроение.

Помню, на тренировке он попросил игроков отнести ворота к центру поля. А я пил воду и не нес со всеми. Слуцкий крикнул: «Ну ты посмотри, а! Все белые работают. А один черный стоит и ничего не делает». Я сказал ему: «Ну вы и расист». Все посмеялись. Это же не оскорбление, ничего такого Слуцкий не имел в виду. И когда доходило до дела, Слуцкий был предельно серьезен», — заявил нападающий.

Джоэль Фамейе в текущем сезоне провел за «Рубин» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. В качестве тренера Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Фамейе назвал Дзюбу «охрененным чуваком».

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