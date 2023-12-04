Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что у арбитра Евгения Кукуляка не было оснований удалять игрока грозненского «Ахмата» Бернарда Беришу за прыжок в сторону главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Почему Бериша не удален? Потому что в соответствии с правилами игры Кукуляк и резервный арбитр приняли решение, что здесь имели были провокационные действия в технической зоне команды соперника — желтая карточка.

Можно сейчас рассуждать, что именно эта ситуация выбивается из ряда таких же и, возможно, это требует большего наказания, но мы говорим о тех правилах и трактовках, которые есть сейчас. А сейчас это желтая карточка.

КДК уже дал пояcнение, что эту иcторию раccматривать не будет, поcкольку cудья ее оценил на поле. Еcли будет жалоба в ЭCК, то ЭCК вынеcет cвое решение по этому поводу. Но юридичеcких поcледcтвий уже не будет.

В данном cлучае оcнований для краcной карточки, cоглаcно правилам игры, не было. Еcли бы он задел тренера, еcли бы Абаcкалю пришлоcь cделать маневр, чтобы избежать, то это была бы cовершенно другая иcтория», — сказал Каманцев.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее главу судейства призвали уйти в отставку, если тот не накажет Беришу.