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Американский журналист заявил, что ненавидел Овечкина

Журналист Sportsnet МакКи не хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

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Geoff Burke/Reuters

Журналист Сэм МакКи высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Его слова приводит Sportsnet.

«Я забью на это, пофиг. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за молодежным чемпионатом мира. Никогда не был большим фанатом Овечкина. Так что мне не хочется, чтобы он побил рекорд», — заявил МакКи.

В ночь на 3 декабря по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина (827 голов) от Уэйна Гретцки (894), который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил, почему разлучил Овечкина и Кузнецова.

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