Экс-тренер «Спартака» предложил вернуться на систему «весна-осень»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после матча столичного ЦСКА и «Ростова» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) стоит задуматься о переходе на систему «весна-осень».

«Идея вернуться на систему «весна-осень» мне кажется очень хорошей. Ее надо обсуждать серьезно, потому что в летнее время мы всегда играли. Наши регионы не готовы играть в тех погодных условиях, которые есть в России в декабре, Москва не готова. Это очень серьезный вопрос, решение должно быть коллегиальным, но лично я за то, чтобы переходить», — заявил Гладилин.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом главным арбитром встречи Рафаэлем Шафеевым.

Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев предложил вернуться на систему «весна-осень».