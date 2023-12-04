Капитан «Ростова» заявил, что не судья принимал решение о проведении игры с ЦСКА

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что главный судья встречи против ЦСКА Рафаэль Шафеев не принимал решение о проведении матча. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Наверное, для забавы — чтобы повеселить народ. Спросил у судьи — ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение. Почему? Потому что я у него спрашиваю — он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно. Он сказал — это не я принял решение, кто-то сказал», — сказал Глебов.

3 декабря «Ростов» в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:2. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Матч мог не состояться в запланированное время. Решение о проведении игры принималось непосредственно перед самым ее стартом. Матч начался в запланированное время. Поле стадиона в Москве не удалось очистить от снега, во время игры работники арены расчищали штрафную площадь ворот лопатами.

После матча тренер «Ростова» Карпин назвал идиотом и дебилом лицо, которое приняло решение о проведении игры.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил казус матча ЦСКА и «Ростова».