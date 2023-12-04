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Экс-футболиста «Зенита» и ЦСКА уволили с поста главного тренера клуба

Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»

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ФК «Чайка»

ФК «Чайка» (Песчанокопское, Ростовская область), выступающий во Второй лиге, на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Игорем Семшовым.

«Игорь Семшов покидает «Чайку». Клуб благодарит главного тренера и его штаб за проделанную работу. Футбольный клуб «Чайка» и главный тренер команды Игорь Семшов прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Что касается нового главного тренера ФК «Чайка», то имя наставника, который будет готовить команду к весенней части сезона, будет озвучено позднее», — сказано в заявлении.

Семшов возглавил «Чайку» в декабре 2022 года. В текущем сезоне команда заняла шестое место в своей подгруппе во Второй лиге. «Чайка» одержала шесть побед в 18 матчах и потерпела семь поражений. Команда не смогла выйти в весеннюю часть чемпионата, чтобы побороться за выход в Первую лигу.

Семшов ранее работал тренером в тульском «Арсенале» и новомосковском «Химике». Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Ранее клуб РПЛ уволил главного тренера.

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