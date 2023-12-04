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Костомаров заявил, что планирует сделать пластическую операцию

Костомаров признался, что весной сделает пластическую операцию рук

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о предстоящей операции, которая, по его словам, должна состояться весной. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что не хочет выглядеть «медведем на льду».

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