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Тренер «Вашингтона» объяснил, почему разлучил Овечкина и Кузнецова

Тренер «Вашингтона» Карбери убрал Кузнецова из звена Овечкина из-за результатов

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Официальный сайт НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал об изменениях в звеньях команды и разделении Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Его слова передает The Hockey News.

«Мы пробуем разные подходы. В общем-то мы добились определенного успеха, но с аналитической точки зрения дела обстоят не очень хорошо. Поэтому нам пришлось внести некоторые коррективы и изменить некоторые вещи, хотя старая тренерская поговорка и гласит: «Оставляй все по-прежнему, если твоя команда выигрывает матчи», — сказал Карбери.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении шести последних игр. Кузнецов сыграл 19 матчей, оформив 4+5.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб в лиге, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Панарин высказался после оформленного хет-трика в матче НХЛ.

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