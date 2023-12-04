Зарема: пока Клаудиньо или Вендел себе что-нибудь не отморозят, ничего не изменится

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в непогоду. Ее слова передает Metaratings.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений», — сказала Салихова.

3 декабря под угрозой переноса были два матча РПЛ, которые проходили в Москве. В тот день в столице был зафиксирован сильный снегопад. ЦСКА и «Ростов» провели свой матч на снегу, а работникам стадиона приходилось чистить его прямо во время игры лопатами. Матч «Локомотива» и «Зенита» из-за снега был отложен на 30 минут.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее защитник «Зенита» погодой объяснил поражение от «Локо».