Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зарема: пока Клаудиньо или Вендел себе что-нибудь не отморозят, ничего не изменится

Зарема заявила, что тренеры сходят с ума от игр РПЛ зимой

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о проведении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в непогоду. Ее слова передает Metaratings.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений», — сказала Салихова.

3 декабря под угрозой переноса были два матча РПЛ, которые проходили в Москве. В тот день в столице был зафиксирован сильный снегопад. ЦСКА и «Ростов» провели свой матч на снегу, а работникам стадиона приходилось чистить его прямо во время игры лопатами. Матч «Локомотива» и «Зенита» из-за снега был отложен на 30 минут.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

Ранее защитник «Зенита» погодой объяснил поражение от «Локо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий