«Мы получаем огромные деньги»: игрок «Локомотива» заявил о необходимости играть в непогоду

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что футболисты должны выполнять свои обязанности, в том числе играть в неблагоприятных погодных условиях. Его слова приводит ТАСС.

«Должны ли футболисты играть в непогоду? А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности – делать это искренне и с максимальной самоотдачей. Людям на трибунах сегодня, думаю, было не очень комфортно в такую погоду, но их поддержка ощущалась, спасибо им огромное», — заявил Тикнизян.

3 декабря «Локомотив» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1. Встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее в «Локомотиве» заявили, что не испугались играть в снегопад.