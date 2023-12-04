Жена Карпина поддержала его слова про дебилов и идиотов после матча с ЦСКА

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поддержала специалиста после того, как тот раскритиковал организаторов матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, назвав их дебилами и идиотами.

«Везет же, в футбол играют люди, че-то там просчитывают», — написала жена Карпина, приложив фото перенесенного матча «Бавария» — «Унион».

Матч ЦСКА — «Ростов» проходил в условиях сильного снегопада, снег с поля чистили прямо во время игры. Карпина привела в пример матч чемпионата Германии, который был перенесен из-за погодных условий в Баварии.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. В начале первого тайма, на третьей минуте судья встречи Рафаэль Шафеев принял решение о назначении пенальти в ворота гостей за фол Мохеби на Аббосбеке Файзуллаеве. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Федор Чалов. В середине второго тайма Чалов стал ассистентом в забитом мяче чилийского полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 28 очков, сравнялся с «Динамо». Команды делят четвертую строчку, но у бело-голубых матч в запасе.

Ранее стало известно, что грозит Карпину за критику в адрес организаторов матча с ЦСКА.