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Дзюба рассказал, когда прекратит бойкот СМИ

Дзюба — журналистам: пока не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не общается с журналистами. Его слова передает «Чемпионат».

«Пока не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас. Исключительно про футбол? Каждый раз так начинается, а потом кто-то один начинает какой-то вброс делать. Я сейчас с «Локомотивом» на «Локо ТВ» поговорю спокойненько, а вам желаю всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вот и вы меня не трогайте, пожалуйста. Всем мира и добра. Я же добрый и позитивный», — сказал Дзюба.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Дзюба отметился результативной передачей. «Железнодорожники» делят четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

В текущем сезоне Дзюба сыграл 15 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее тренер «Спартака» Абаскаль был удален в матче с «Ахматом».

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Футбол. Чемпионат России
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