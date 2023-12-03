Дзюба рассказал, когда прекратит бойкот СМИ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не общается с журналистами. Его слова передает «Чемпионат».

«Пока не научитесь уважать нас, мы не будем уважать вас. Исключительно про футбол? Каждый раз так начинается, а потом кто-то один начинает какой-то вброс делать. Я сейчас с «Локомотивом» на «Локо ТВ» поговорю спокойненько, а вам желаю всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вот и вы меня не трогайте, пожалуйста. Всем мира и добра. Я же добрый и позитивный», — сказал Дзюба.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Дзюба отметился результативной передачей. «Железнодорожники» делят четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

В текущем сезоне Дзюба сыграл 15 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее тренер «Спартака» Абаскаль был удален в матче с «Ахматом».