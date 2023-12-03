«Трактор» второй раз за сезон обыграл ЦСКА в матче КХЛ

3 декабря челябинский «Трактор» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:1.

Сергей Телегин открыл счет в матче на третьей минуте, реализовав большинство. Полторы минуты потребовалось москвичам, чтобы отыграться. Шайба на счету Кирилла Долженкова.

Во втором периоде Сергей Телегин оформил дубль в ворота Александра Шарыченкова, а Владимир Ткачев установил окончательный счет в середине заключительной 20-минутки.

Эта победа над ЦСКА стала для «Трактора» второй в текущем сезоне. 7 ноября челябинцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовал 1 сентября матчем ЦСКА и «Ак Барса». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 5:2.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее «Лада» обыграла «Сибирь» в матче КХЛ.