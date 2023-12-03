Дзюба стал капитаном «Локомотива»

«Локомотив» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на очный матч Российской премьер-лиги (РПЛ), который пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» в Москве. Капитаном в составе столичной команды будет нападающий Артем Дзюба.

«Локомотив»: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Наир Тикнизян, Артур Сильянов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Марио Митай, Артем Дзюба, Максим Глушенков, Сергей Пиняев.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Вильсон Изидор.

Начало матча было запланировано на 16:30 по московскому времени, но перед началом встречи стало известно о том, что игра состоится чуть позже.

После 16 туров РПЛ «Локомотив», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича уступили «Уралу» 1:3 в 16-м туре РПЛ. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0 (33 очка). Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».

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