Экс-тренер «Ростова»: ЦСКА даже на заснеженном поле показывал свое искусство

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поражении команды от ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» специалист заметил, что даже в тяжелых погодных условиях армейцы играли в хороший футбол, тогда как ростовчане полагались лишь на силу.

«Футболом это можно назвать с натяжкой. Тем не менее игра состоялась. А кто лучший футбол показал? ЦСКА был сильнее на голову, они создавали моменты, много не забили — по-моему, только выхода один на один было три. Прекрасный второй гол, с хорошей передачей, с хорошим завершением. Даже на таком поле они показывали свое искусство, мастерство, чего не скажешь о «Ростове», который пытался просто подавить, затоптать», — сказал Балахнин.

ЦСКА обыграл «Ростов» 2:0 благодаря голам Федора Чалова и Виктора Мендеса. При этом матч был под угрозой срыва, поскольку с утра в Москве шел сильный снег, и до самого стартового свистка работники стадиона с применением спецтехники расчищали поле. Судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым приняла решение провести матч, однако практически всю игру футболисты передвигались по толстому слою снега.

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