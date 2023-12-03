Булыкин дал прогноз на матч «Краснодара» с «Оренбургом»

Знаменитый в прошлом футболист, экс-нападающий национальной сборной, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче «Краснодар» — «Оренбург» в 17-м туре Российской премьер-лиги, назвав фаворитом команду Владимира Ивича, несмотря на потерю лидерства в предыдущей встрече.

«Здесь жду, что «Краснодар» победит, но в то же время это сейчас не такая стабильная команда, потеряла лидерство и может не так стабильно сыграть дома, как это она раньше делала. Поэтому не исключу любой исход, но, конечно, «Краснодар» — фаворит и должен выигрывать», — считает Булыкин.

«Краснодар» лидировал в РПЛ до 16-го тура, в том числе удержав первое место в личной встрече с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:1), однако проиграл в Екатеринбурге «Уралу» (1:3) и пропустил вперед сине-бело-голубых. Кроме того, в той встрече в добавленное время за неспортивное поведение был удален лучший бомбардир «быков» Джон Кордоба, отметившийся восемью мячами в текущем сезоне Премьер-лиги. По итогам заседания КДК он был дисквалифицирован на три игры и одну условно.

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