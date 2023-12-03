«Спартак» может потерять лидера команды

Стамбульский «Фенербахче» в ближайшее время направит московскому «Спартаку» предложение по трансферу нидерландского футболиста Квинси Промеса. Об этом сообщает Haber.

Турецкий клуб хочет усилить позицию на левом фланге атаки. Источник издания утверждает, что «Фенербахче» получает положительные сигналы по поводу перехода 31-летнего форварда красно-белых.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

1 декабря «Спорт-Экспресс» сообщил, что Промес близок к автоматическому продлению контракта со «Спартаком» на год. Отмечалось, что опция продления будет активирована в ближайшее время. Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Ранее «Спартаку» предрекли много провалов.