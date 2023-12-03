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Россиянин приемом из MMA свалил с ног лучшего игрока Кубка Стэнли-2023

Игрок «Вашингтона» Кузнецов борцовским приемом свалил с ног Маршессо в матче НХЛ

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Michael Miller/Wikimedia

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов борцовским приемом свалил с ног форварда «Вегас Голден Найтс» Джонатана Маршессо в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце второго периода Кузнецов эффектным приемом из смешанных единоборств свалил с ног Маршессо. Канадец стал заваливаться после того, как клюшка россиянина коснулась его ноги. Кузнецов по инерции на скорости столкнулся с Маршессо, а затем, прихватив его за шею, повалил на лед.

Арбитры в действиях нападающего «столичных» увидели нарушение правил и наказали его двухминутным штрафом за грубость.

Маршессо — обладатель приза «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли) по итогам розыгрыша Кубка Стэнли-2023.

Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Джонатан Маршессо (дубль), Джек Айкел и Марк Стоун. Российский форвард Иван Барбашев сделал результативную передачу.

В составе «Вашингтона» единственным голом отметился Том Уилсон. Капитан «столичных» Александр Овечкин провел на льду 15 минут 32 секунды и не отметился результативными действиями. 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.

Ранее российский хоккеист ударил соперника по лицу в матче НХЛ.

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