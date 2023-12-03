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Теннисистка рассказала о разном отношении к спортсменам в России и США

Теннисистка Шнайдер заявила, что в США спортсменов уважают больше, чем в России

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Теннисистка Диана Шнайдер в комментарии «Чемпионату» рассказала о разном отношении к спортсменам в США и России.

«Спорт и спортсменов в Америке уважают и почитают больше, чем в России. Заметила это на уровне колледжа. Выступая за университетский клуб «Wolfpack», мы впервые выиграли свою конференцию, а я стала MVP (самым ценным игроком). Там, если ты пошла куда-либо в толстовке с нашивкой клуба, тебя узнают, поприветствуют, легко могут отбить «пять». Внутри колледжа меня тоже знают. Спортсмены там – герои, которые не только показывают результаты, но и учатся», — заявила Шнайдер.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шнайдер занимает 89-ю строчку. С 2022 года она живет и учится в США.

В активе 19-летней теннисистки три победы на турнирах юниорского Большого шлема в парном разряде. Она выиграла US Open с Луцией Гавличковой из Чехии, Australian Open — с Клерви Нгунуэ из США и Уимблдон — с Кристиной Дмитрук Белоруссии.

Ранее была названа лучшая российская теннисистка 2023 года.

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