В РФС обвинили УЕФА в двойных стандартах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА) не включать сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025, передает «Матч ТВ».

«Официальные не сыграем, а товарищеские будут. Очевидно, что двойные стандарты есть. Не только у нас конфликт. Наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину. Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото?» — сказал Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российская национальная команда, лишившаяся возможности отобраться на чемпионат мира — 2022, проводила только товарищеские встречи.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев выступил за водку на стадионах.