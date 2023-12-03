Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФС обвинили УЕФА в двойных стандартах

Почетный президент РФС Колосков обвинил УЕФА в двойных стандартах

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА) не включать сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025, передает «Матч ТВ».

«Официальные не сыграем, а товарищеские будут. Очевидно, что двойные стандарты есть. Не только у нас конфликт. Наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину. Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото?» — сказал Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российская национальная команда, лишившаяся возможности отобраться на чемпионат мира — 2022, проводила только товарищеские встречи.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев выступил за водку на стадионах.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий