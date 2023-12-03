Во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны

Во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года, которая прошла в Германии, были слышны громкие женские стоны, передает «Матч ТВ».

Церемония не была прервана из-за инцидента. Ведущие продолжили церемонию с улыбками на лицах.

Предстоящий турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Действующим победителем турнира является Италия, обыгравшая в решающем матче Англию.

Ранее стали известны результаты жеребьевки чемпионата Европы — 2024.