Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны

Во время жеребьевки чемпионата Европы по футболу были слышны женские стоны

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года, которая прошла в Германии, были слышны громкие женские стоны, передает «Матч ТВ».

Церемония не была прервана из-за инцидента. Ведущие продолжили церемонию с улыбками на лицах.

Предстоящий турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Действующим победителем турнира является Италия, обыгравшая в решающем матче Англию.

Ранее стали известны результаты жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий