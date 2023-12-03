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Загитова назвала главную мечту в своей карьере

Фигуристка Загитова: Олимпийские игры были моей мечтой

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что Олимпийские игры были ее главной мечтой на протяжении всей карьеры, передает РИА Новости.

«Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры. Мы с самого утра тренируемся до позднего вечера. И когда достигаем этой цели, очень радуемся. Я бы не смогла достичь цели без команды тренеров, семьи и болельщиков», — сказала Загитова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее сообщалось, что Загитова станет участницей экстремального шоу.

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