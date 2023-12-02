«Наверное, мне слишком легко жилось»: Костомаров высказался об ампутации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» поделился размышлениями о жизни после перенесенных операций по ампутации конечностей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео, на котором он тренируется с протезами. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трехкратным чемпионом России. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее Костомаров сыронизировал над собой в шоу.