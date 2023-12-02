Самолет с ЦСКА совершил вынужденную посадку

Самолет, перевозящий хоккейный ЦСКА, был вынужден совершить незапланированную посадку во время полета команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Из-за непогоды самолет, который летел в Челябинск, был вынужден сесть в Екатеринбурге.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах. Что посоветуете посмотреть парням в дороге?» — указано в сообщении пресс-службы.

Поединок состоится 3 декабря, стартовая сирена прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 36 игр у армейцев в активе 42 очка. «Трактор» также идет на шестой позиции, но в Восточной конференции КХЛ. Челябинская команда сыграла 37 матчей, в которых набрала 42 очка. На Западе лидирует московское «Динамо», на Востоке — магнитогорский «Металлург».

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