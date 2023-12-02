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Сборная России не сыграет в следующем розыгрыше Лиги наций

УЕФА не включил сборную России в число участников Лиги наций

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Александр Вильф/РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал включать сборную России в число участников жеребьевки следующего розыгрыша Лиги наций, который состоится в сезоне-2024/25. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В жеребьевке, которая состоится 8 февраля 2024 года в Париже, будут распределены по группам 54 команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российская национальная команда, лишившаяся возможности отобраться на чемпионат мира — 2022, проводила только товарищеские встречи.

20 ноября подопечные Валерия Карпина в Волгограде одержали разгромную победу со счетом 8:0 над командой Кубы. Результат игры будет учитываться в рейтинге ФИФА. В обновленном списке организации сборная России занимает 38 место.

Осенью 2023 года подопечные Валерия Карпина также сыграли дважды с Египтом U23 (1:1, 1:2), с Катаром (1:1), с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Ранее в сборной Бразилии заявили о возможности проведения матча с Россией.

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