Экс-тренер «Спартака» Романцев выступил за водку на стадионах

Бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России Олег Романцев заявил, что поддерживает инициативу о возвращении алкогольных напитков на футбольные стадионы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спиртное на стадионах надо разрешить, зря смеетесь. Раз вы придумали, что в -10℃ можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», — заявил Романцев.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

Запрет на продажу слабоалкогольного напитка на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, его рекламу на стадионах запретили в 2004 году. При этом, по сообщениям СМИ, ФАС заявила, что разрешит рекламу пива на стадионах, если власти снимут запрет на его продажу на арене во время игры.

В мае 2022 года в качестве эксперимента правительство Москвы разрешило до конца года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, театрах и на стадионах при наличии лицензии. Такая практика может получить распространение в случае принятия общероссийского закона, над которым работает Минспорт.

Ранее Романцев получил должность в клубе РПЛ.