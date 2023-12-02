В МОК не видят логики в действиях организации в отношении россиян

Многие представители Международного олимпийского комитета (МОК) не видят логики в действиях организации в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в МОК.

29 ноября МОК разрешил велогонщикам Валерии Любимовой и Михаилу Яковлеву, а также борцу греко-римского стиля Георгию Тибилову сменить спортивное гражданство без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трехлетнего карантина.

«Многие представители МОК считают, что это (одобрение смены спортивного гражданства без одобрения ОКР и стандартного трехлетнего карантина) неправильно. Почему МОК сам меняет регламент и правила игры по ходу событий? Так не должно быть. В действиях МОК нет логики. Многие удивляются этому. Получается, что логика только одна: не играет Россия, — это хорошо. МОК сам себе противоречит, люди это понимают», — заявил источник «Матч ТВ».

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее активисты потребовали переделать медали в честь Олимпиады в Сочи из-за схожести с флагом Украины.