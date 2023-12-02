Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канчельскис: Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик

Экс-футболист Канчельскис заявил, что симуляции вредят репутации Соболева

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев злоупотребляет симуляциями. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Все эти симуляции в первую очередь вредят самому Александру. Соболев в итоге заработает себе такую репутацию, что на нем и реальные фолы перестанут свистеть. Он этим делом злоупотребляет. Ладно еще раньше пытаться «нарисовать», но сейчас есть ВАР, зачем это делать? Конечно, Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик», — заявил экс-футболист.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга» (0:1) Соболев получил предупреждение за симуляцию. Нападающий красно-белых пытался заработать пенальти в концовке встречи.

Соболев провел в текущем сезоне 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В последнее время появилась информация о том, что у главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаля претензии к форварду из-за его отношения к работе, а также опозданий на завтраки.

Ранее чемпионка мира по плаванию заявила, что готова дать Соболеву пару уроков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий