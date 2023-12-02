Канчельскис: Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев злоупотребляет симуляциями. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Все эти симуляции в первую очередь вредят самому Александру. Соболев в итоге заработает себе такую репутацию, что на нем и реальные фолы перестанут свистеть. Он этим делом злоупотребляет. Ладно еще раньше пытаться «нарисовать», но сейчас есть ВАР, зачем это делать? Конечно, Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик», — заявил экс-футболист.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга» (0:1) Соболев получил предупреждение за симуляцию. Нападающий красно-белых пытался заработать пенальти в концовке встречи.

Соболев провел в текущем сезоне 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись в них двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В последнее время появилась информация о том, что у главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаля претензии к форварду из-за его отношения к работе, а также опозданий на завтраки.

Ранее чемпионка мира по плаванию заявила, что готова дать Соболеву пару уроков.