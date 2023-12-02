Игрок «Монако» Головин раскрыл секрет своего успеха в текущем сезоне

Футболист клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, что находится в хорошей форме, передает сайт клуба.

«Моя форма? Для меня это имеет простое объяснение. Когда команда играет хорошо, логично, что я демонстрирую свою лучшую игру. В этом сезоне мы провели много хороших матчей, очень хорошо играем в атаке», — сказал Головин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 12 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. После 13 матчей «Монако», набрав 24 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. Следующий матч монегаски проведут против «Монпелье» 3 декабря.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Головин побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

Ранее стал известен единственный клуб, который потянет трансфер российского футболиста Головина.