Российского хоккеиста признали первой звездой ноября в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Россиянин в голосовании за это звание обошел защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара, ставшего вторым, и защитника «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза. В ноябрьских матчах они набрали 25 очков (4+21) и 22 очка (5+17) соответственно. На счету Кучерова 28 очков (9+19).

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 15 заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 23 играх. «Тампа» после 24 матчей НХЛ, набрав 25 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции. 2 декабря команда сыграет с «Далласом».

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее экс-игрок «Тампы» заявил, что скандальный российский хоккеист выиграл от обмена в «Ванкувер».