Черчесову пророчат поднятие сборной Азербайджана на новый уровень

Бывший тренер сборной России и бакинского «Нефтчи» Гаджи Гаджиев порассуждал о возможном назначении Станислава Черчесова на должность наставника сборной Азербайджана. Его слова передает Legalbet.

»Черчесов недавно говорил, что ему важны амбиции и цели в команде, в которую он пойдет. Амбиции у сборной Азербайджана имеются.

Может быть, ему это неинтересно. Но если он заинтересуется, то он в состоянии добиться там неплохого результата. Черчесов может вывести сборную Азербайджана на новый уровень, предпосылки там для этого есть. Считаю, что Черчесов — квалифицированный специалист, россиянин, он нужен в нашей лиге», — сказал Гаджиев.

Legalbet ранее сообщил, что Черчесов рассматривается на эту должность.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее футболист клуба РПЛ признался, что играет с тренером команды в приставку.