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Овечкин рассказал о сбывшейся мечте

Овечкин об игре за футбольное «Динамо»: моя мечта осуществилась, было супер

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Телеграм-канал ФК «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что сыграть за футбольное «Динамо» было его мечтой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Очень рад за то, что команда сейчас в тройке, за Арсена, который играет в Испании, за Тюку, забивающего за «Динамо». Переживаю за парней.

У меня отец, царствие ему небесное, играл за «Динамо». За первую команду ему сыграть не удалось, потому что получил травму. Но папе удалось посмотреть, как сын за нее играет и даже забивает. Это было супер! Моя мечта уже осуществилась. Спасибо «Динамо» за этот прекрасный момент, за память, которая со мной будет навсегда», — сказал Овечкин.

Летом 2022 года он дебютировал в футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Овечкин вплотную приблизился к отметке в 1500 набранных очков в НХЛ.

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