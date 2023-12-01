Экс-тренер сборной считает, что «Локомотив» и «Зенит» сыграют вничью

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от центрального матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» примет «Зенит». В беседе с «Газетой.Ru» специалист высказался о дисквалификации наставника «Локо» Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова, выразив мнение, что это не критически повлияет на команду.

«Я бы не зацикливался на отсутствии Галактионова. Он все равно будет у процесса, перейдет с нулевого ряда на первый и так же будет участвовать. Так всегда складывается у тех тренеров, которые на какое-то время оказываются дисквалифицированы.

Все будет зависеть от того состояния, в котором к матчу подойдут команды. «Зенит» проиграл в Кубке, «Локомотив» тоже не довел дело до логического конца. Поэтому у обеих команд будет стремление реабилитироваться, взять очки.

«Локомотив» играет дома — у него будет поддержка, надеюсь, большой армии болельщиков. Жду, что они придут на игру и будут делать все возможное, чтобы команда смогла поправить свое турнирное положение и реноме.

У «Зенита» больше мощи в плане ресурсов, а у «Локомотива» — потеря капитана. Это человек, который участвует во всех процессах в раздевалке — а Баринов именно такой, — и во время матча он крайне необходим команде. Конечно, это должно сказываться, хотя я не сторонник версии, что из-за одного футболиста все рушится и летит в тартарары. Думаю, что будет ничейный результат», — сказал Игнатьев.

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в воскресенье, 3 декабря, матч начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 33 очками, «Локомотив» набрал 25 баллов и идет на восьмой строчке.

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