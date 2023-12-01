В Госдуме назвали беззаконием переход россиян в другие сборные

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) позволить российским спортсменам сменить спортивное гражданство без отбывания карантина. Его слова передает ТАСС.

«Беспредел и беззаконие. МОК открыл ящик Пандоры, разрешив переход спортсменам без карантина и без согласования с федерациями и ОКР. Это означает конец олимпийскому движению и конец порядку, будет анархия и беззаконие. Спортсмены будут ходить где хотят, им будет без разницы на свои страны», — сказал Свищев.

Также он предложил оспорить это решение.

29 ноября МОК разрешил велогонщикам Валерии Любимовой и Михаилу Яковлеву, а также борцу греко-римского стиля Георгию Тибилову сменить спортивное гражданство. Теперь они будут выступать за Францию, Израиль и Сербию соответственно.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить их к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российский призер чемпионата мира по биатлону завершил карьеру в 27 лет.