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Американская футболистка опубликовала фото в купальнике

Американская футболистка Тея выложила фото купальнике

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nikkoleteja_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Профессиональная футболистка из США Никколь Тея в своих социальных сетях опубликовала новую фотографию.

На снимке девушка запечатлена в белом купальнике.

В настоящее время Никколь Тея находится в статусе свободного агента. Ее прошлым клубом была мексиканская «Некаска», куда футболистка перешла в 2022 году.

В июне 2023 года американка завела страничку в социальной сети OnlyFans. Для доступа к эксплозивному контенту спортсменка запрашивает у потенциальных подписчиков сумму в размере $17,5 в месяц.

На Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Теи подписано 375 тысяч человек.

В июле и августе в Австралии и Новой Зеландии проходил женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. Сборная США в 1/8 финала турнира проиграла Швеции в серии пенальти. Впервые в истории чемпионатов мира американские футболистки остались без медалей. Представительницы США становились чемпионками мира четыре раза. Победительницами чемпионата стали испанки, обыгравшие в финале Англию.

Ранее российская гимнастка выложила фото в купальнике.

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