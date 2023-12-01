Мостовой объяснил, почему «Барселона» не обыграет «Атлетико» в матче Ла Лиги

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что каталонская «Барселона» не сможет одолеть мадридский «Атлетико» в матче чемпионата Испании, передает ODDS.ru.

«Ту «Барсу», которая была при Месси, Хави, Пике, Иньесте, больше никогда не увидим. «Барселона» не фаворит. Мне сейчас больше нравится «Атлетико». Они набрали хороший ход. Будет ничья или разница в один мяч в пользу «Атлетико», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 3 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании идет мадридский «Реал», имея в активе 35 очков. Второе место занимает «Жирона», уступая «Реалу» по дополнительным показателям. У «Атлетико» 31 балл. Подопечные Диего Симеоне идут на третьем месте и имеют игру в запасе. «Барселона» идет на четвертом месте, уступая «Атлетико» по дополнительным показателям.

Ранее «Барселона» одержала волевую победу над «Порту» в Лиге чемпионов.