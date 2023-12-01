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Чемпионка России рассказала, чем ее расстроило выступление Кондратюка на Гран-при

Фигуристка Гербольдт расстроилась из-за падения Кондратюка на Гран-при

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка, чемпионка стран среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт оценила выступление Марка Кондратюка на этапе серии Гран-при России в Москве, прошедшем 25 и 26 ноября. В комментарии «Газете.Ru» она призналась, что ее расстроило неудачное исполнение спортсменом первого же элемента произвольной программы.

«Очень обидным было падение Марка с четверного лутца — прыжок был хороший, он приземлился на одну ногу, но почему-то подогнул ее. Это смазало впечатление: первый элемент — и сразу падение. Мы знаем, что Марк прекрасно умеет исполнять этот четверной лутц, но в этот раз получилось так», — констатировала Гербольдт.

Победу среди одиночников на московском этапе одержал Владислав Дикиджи, набрав в сумме 282,81 балла за короткую и произвольную программы. Кондратюк стал вторым с результатом 275,25 балла, замкнул тройку Даниил Самсонов — 265,33.

У девушек победительницей стала Камила Валиева с общим результатом 226,22 балла. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), Софья Муравьева стала третьей (210,25).

Ранее стала известна конечная дата оглашения решения по делу Валиевой.

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